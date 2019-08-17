Москва, , 16:23 — REGNUM

Очередная экранизация гностического романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих российских кинопроектов последних лет, об этом 17 августа сообщает Федеральное агентство новостей.

Режиссером картины выступит Николай Лебедев, съемки запланированы на весну 2020 года. В фильме примут участие иностранные артисты, однако их имена пока не разглашаются.

«Кастинг не закончен. Бюджет мы не озвучиваем, но он большой, один из крупнейших в нашей истории» , — заявил сопродюсер картины Игорь Толстунов.

Напомним, Николай Лебедев, ставший режиссером предстоящего фильма, известен своей работой над такими крупными российскими лентами, как «Экипаж», «Легенда номер 17». Продюсировать ленту будет генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, проект поддержал Фонд кино.

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