Калуга, , 14:44 — REGNUM

16 августа состоялась церемония награждения победителей конкурса «Калуга в цвету». В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, депутаты Городской думы Калуги, представители Городской управы и жители.

Победителями конкурса «Калуга в цвету» стали 35 горожан Пресс-служба Городской думы Калуги

Число участников конкурса растет из года в год, всего в шести номинациях наградили 35 победителей.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поблагодарил и поздравил участников.

«Благодаря вашим усилиям наш город стал ещё более красивым и уютным. Городские власти стремятся вернуть нашей милой Калуге звание «Зелёный город», отрадно, что многие калужане также активно участвуют в этой работе. С каждым годом растёт число участников конкурса, всё больше калужан стремятся украсить свои дворы зелёными насаждениями, сажают цветы и кустарники, обустраивают клумбы и цветники, — подчеркнул Александр Иванов. — Особо хочу отметить активистов территориальных общин — они не только вносят огромный вклад в дело благоустройства города, но и заботятся об озеленении дворовых территорий и микрорайонов».

Для участников и гостей мероприятия творческими коллективами города был подготовлен праздничный концерт.