Калининград, , 13:16 — REGNUM

16 августа в Калининграде стартовал фестиваль короткометражного кино «Короче». Открытие традиционно началось в самом сердце города — Кафедральном Соборе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» © Пресс-служба кинофестиваля «Короче»

Участники смотра насладились звучанием органа и затем переместились в кинотеатр «Заря», где любимых актеров и известных кинематографистов встречали жители и гости Калининграда. По красной дорожке прошли: Катерина Шпица, Любовь Толкалина, Екатерина Климова, Анна Чиповская, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова, Юлия Пересильд, Марьяна Спивак, Юлия Хлынина, Ян Гэ, Андрей Смоляков, Павел Деревянко, Евгений Гришковец, Игорь Толстунов, Вячеслав Тельнов, Петр Буслов, Игорь Мишин, Сергей Сельянов, Валерий Тодоровский и другие знаменитости.

Началась церемония открытия с приветственного слова Губернатора Калининградской области: Антон Алиханов появился на сцене в неформальном виде — без галстука, в яркой клетчатой рубашке. Он обратился к публике с простой, лаконичной и душевной речью. Он поделился, что фестиваль приносит в город радость: приезжает много гостей, молодые таланты получают тут путевку в большое кино, демонстрируемые фильмы вдохновляют зрителей и становятся частью культуры области.

Губернатор Антон Алиханов © Пресс-служба кинофестиваля «Короче» Роман Артемьев и Виктория Рунцова вручают приз Сергею Сельянову © Пресс-служба кинофестиваля «Короче» Губернатор Антон Алиханов и Евгений Гришковец © Пресс-служба кинофестиваля «Короче» Оксана Акиньшина © Пресс-служба кинофестиваля «Короче» Светлана Ходченкова © Пресс-служба кинофестиваля «Короче» Юлия Пересильд © Пресс-служба кинофестиваля «Короче»

В день открытия был вручен первый приз. Два лауреата предыдущих смотров — Роман Артемьев (призер 2013 года) и Виктория Рунцова (прошлогодний триумфатор) — вручили статуэтку «За вклад в рождение новых звёзд» продюсеру, президенту «Короче» Сергею Сельянову. Принимая награду, он отметил, что фестиваль открывает новые таланты, что ему как продюсеру просто необходимо: в кино нужна свежая кровь.

За семь лет существования фестиваль закрепил за собой славу модного мероприятия, активно освещаемого в светской хронике. Показы дебютных фильмов начинающих авторов сопровождаются визитами ярких звезд российского кино, многие из которых с удовольствием снимаются в короткометражках.

Оправдывая своё название «Короче» проходит стремительно. В течение трех дней гости и участники успевают посмотреть и обсудить множество фильмов, провести творческие и деловые встречи, поделиться своими идеями с коллегами и старшими товарищами, а самые удачливые именно тут получают шанс реализовать свою мечту о большом кино.