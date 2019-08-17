Вологда, , 12:31 — REGNUM

17 августа в Кремлевском саду в Вологде пройдет рок-фестиваль «Северо-Запад». На четвертом музыкальном форме выступят 15 коллективов из Вологды, Вельска, Череповца, Кириллова, сообщает ИА «СеверИнфо». Хедлайнерами праздника станут группы группы «Без сахара», «Последний Гагарин», «Обба небба», «ОБЭТ», «7 отличий». Организаторы обещают грандиозное шоу со множеством спецэффектов, в частности, с «холодным огнем». Зрители также смогут получить автографы музыкантов. Вход для зрителей свободный.