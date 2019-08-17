Москва, , 12:22 — REGNUM

Актер, писатель, священник и рок-музыкант Иван Охлобыстин представил книгу автобиографических записок «Записки упрямого человека. Быль». По словам автора, над мемуарами он трудился порядка 20 лет. В книгу вошли ранние рассказы, эссе, воспоминания. Причем, некоторые истории он никогда раньше рассказывал: так появились главы, посвященные его семье, отцу, кино, служению в церкви, размышления сложности выбора и поисках личной свободы. Самыми же дорогими частями книги Охлабыстин считает фрагмента о жене, семье и любви.

Также Охлобыстин поведал журналистам, что работает над новым романом.