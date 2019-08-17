Москва, , 11:46 — REGNUM

На официальном сайте правительства России размещена информация о присуждении премии имени Федора за вклад в развитие театрального искусства. Лауреатами стали Пермский государственный академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Новосибирский городской драматический театру под руководством Сергея Афанасьева, а также художественный руководителя Театра юного зрителя Республики Саха Алексей Павлов.Премия Правительства РФ имени Федора Волкова была учреждена 31 декабря 1999 года. Традиционно присуждается не более трех премий.