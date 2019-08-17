Остров Кижи, , 11:25 — REGNUM

С 17 по 19 августа на острове Кижи в Карелии будет проходить Фестиваль ткачества. В программе — демонстрация ручного работы на ткацком станке в крестьянских домах, демонстрация плетения поясов, показы коллекций одежды из тканого текстиля, выставка готовых изделий, а также семинар «Человеческих рук творенье». Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

В фестивале примут участие мастерицы из музея «Кижи», Петрозаводска, Новгорода, Костомукши, Олонца, Великой Губы, Толвуя, Ламбасручей и деревни Кондобережская.

Цели фестиваля — сохранение традиционной культуры ткачества севера России, обмен опытом мастеров ручного и узорного ткачества разных этнических групп севера России, знакомство с традиционным северным орнаментом узорного ткачества и выявление новых технических приемов ткачества в создании современного текстиля.