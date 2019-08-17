Батуми, Грузия, , 10:00 — REGNUM

Фестиваль искусств «Аргани» с элементами «инновационного искусства» откроется в Батуми, передает 17 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Организаторы фестиваля уточнили, что мероприятия продлятся в течение трех дней, до 19 августа. Отмечается, что зрителям продемонстрируют создание произведений с использованием новейших технологий. Какие именно технологии будут использоваться, не уточняется.

В рамках фестиваля состоится выставка фотографий, рисунков, скульптур, изделий из холодной эмали, полимерной глины, кожи, а также мастер-классы по изготовлению аксессуаров.

Напомним, с 16 по 25 августа в Грузии проходит Международный музыкальный фестиваль Джузеппе Верди. Концертную программу открыла постановка Пармского оперного театра на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили.

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