Москва, , 07:46 — REGNUM

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» и ведущий программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян продолжит работу в новом проекте на телеканале НТВ. Об этом он рассказал в интервью радиостанции.

«Я перехожу с канала ТВЦ на НТВ, это решение было принято еще несколько месяцев назад», — сказал Бабаян.

По его словам, он будет вести общественно-политическое ток-шоу. С ведущим на телеканал НТВ также ушла часть его команды, которая будет работать с Бабаяном в новом проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Бабаян был назначен главным редактором радиостанции «Говорит Москва» в конце июня 2019 года. Кресло главного редактора освободилось после гибели Сергея Доренко 9 мая 2019 года. Журналист скончался в результате разрыва аорты во время поездки на мотоцикле.

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