Екатеринбург, , 21:58 — REGNUM

В столице Среднего Урала необходимо соорудить музей Шигирского идола. Об этом заявил культуролог Георгий Цеплаков ИА Znak.

Николай Рерих. Идолы. 1901

По мнению Цеплакова, Шигирский идол — «уникальный бренд» Екатеринбурга, и нужно усилить его известность.

Для этой цели можно организовать отдельный музей Шигирского идола, который можно было бы дополнить дополнительными образцами деревянной скульптуры, в частности, Пермской деревянной скульптуры.

Напомним, Шигирский идол — древнейшая в мире деревянная скульптура. Её возраст — около 10 тысяч лет. Сейчас идол находится в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея.

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