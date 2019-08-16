Бишкек, , 19:39 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием столичного культурно-этнографического комплекса «Манас айылы» («Село Манаса»), построенного 24 года назад в год празднования тысячелетия эпоса «Манас». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При посещении комплекса, президент выразил уверенность, что при грамотном управлении и привлечении средств «Манас айылы» может стать культурным достоянием города Бишкек.

В свою очередь министр культуры Азамат Жаманкулов отметил, что местные инвесторы выразили готовность реконструировать находящийся в плачевном состоянии этнографический комплекс, в случае передачи «Манас айылы» на баланс министерства культуры.

Президент поддержал эту идею и призвал активно применять механизмы государственно-частного партнерства при реконструкции комплекса. А также рекомендовал рассмотреть возможность возведения здесь этногородка — чтобы сделать из «Манас айылы» место для отдыха жителей и гостей столицы Киргизии.