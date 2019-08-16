Киров, , 19:32 — REGNUM

В Кирове на очередном заседании клуба учителей, которое прошло с участием представителей министерства просвещения России и управления президента РФ, был поднят вопрос о переходе на 12-летнее школьное обучение. Мнения разделились, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

В рамках обсуждения перехода на 12-летнее обучение был выделен финансовый вопрос: государство должно профинансировать расходы на дополнительный год, включая траты на переподготовку кадров и разработку новых учебных материалов. Директор школы поселка Кильмезь Андрей Коршунов обратил внимание на то, что это отразится на рынке труда и демографии: чем позднее люди «выходят на работу, тем дольше строится их карьера, тем позже они будут создавать семьи, а это коснется и демографии». С другой стороны, по словам педагога, это позволит разгрузить учебную программу первых курсов в вузах.

Референт управления президента РФ по научно-образовательной политике Андрей Гудков подчеркнул, что к обсуждению вопроса нужно подходить взвешенно и брать во внимание здоровье детей, психологические особенности, а также «учитывать рост наукоемкости современного мира».

В заседании клуба учителей приняли участие более 30 человек. Оно прошло под руководством первого заместителя председателя кировского правительства Дмитрия Курдюмова. К дискуссии подключились Андрей Гудков и директор департамента Министерства просвещения России Мария Хлопотных, которые прибыли в регион для участия в августовской педагогической конференции.