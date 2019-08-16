Калуга, , 18:27 — REGNUM

В калужском Инновационном культурном центре 16 августа состоялось награждение победителей конкурса иллюстраторов «Привет из Калуги». Обладателю гран-при конкурса Ирине Большаковой был вручён билет на фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Специальный приз конкурса — офорт от заслуженного художника РФ Александра Шубина — присуждён Стелле Алиевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Конкурс «Привет из Калуги» проводился среди иллюстраторов — любителей и профессионалов. Участники представили рисунки, наиболее ярко передающие локальный колорит: городской пейзаж, раскрывающий особенности городской среды и застройки, панорамы, виды улиц, отдельные локации.

На подведении итогов, сотрудники калужского отделения Почты России представили почтовые открытки с авторскими рисунками конкурсантов. Конкурс «Привет из Калуги» состоялся в рамках проекта «Почтовая открытка» — работы победителей размещены на немаркированных почтовых открытках с указанием авторства иллюстраторов. Кроме того, все финалисты получили брендовые сувениры.