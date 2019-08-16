Калуга, , 18:12 — REGNUM

В Калуге 17 августа на набережной Яченского водохранилища пройдет выставка исторических автомобилей и ретроралли «Автострада-Калуга-2019». Это четвертый этап кубка Российской автомобильной федерации по ралли на ретроавтомобилях, который пройдёт в статусе кубка Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля.

На набережной Яченского водохранилища Калуги пройдет выставка исторических автомобилей.



nikatv.ru

В соревновании исторических автомобилей примут участие 34 экипажа на машинах, которым не менее 30 лет. Среди городов представлены Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов Великий. Кроме точного прохождения маршрута, зашифрованного в Дорожной книге, участники ралли должны выполнить ряд специальных упражнений на точность маневрирования и управления автомобилем. Гонка пройдёт в строгом соответствии с правилами дорожного движения. Победителям вручат кубки и дипломы, а также специальные призы от губернатора Калужской области. Для участников ралли предусмотрена обширная культурная программа. Запланированы посещения музея стекла Алексея Зеля, Калужского музея изобразительных искусств и интерактивной выставки в инфоцентр, визит-центра Национального парка «Угра».

Фестиваль «Автострада» проводится в Калуге с 2011 года. Мероприятие является самым масштабным некоммерческим автомобильным фестивалем в России. На него приезжают владельцы старинных автомобилей и мотоциклов из городов России, а также Белоруссии, стран Прибалтики и других государств.