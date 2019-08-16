Пекин, , 17:25 — REGNUM

Китайская компания Xiaomi выпустила необычный продукт — трехмерную книгу «Гарри Поттер 3D», стоимость которой составляет 328 юаней ($47). Об этом 16 августа сообщил портал Gizmochina.

В полностью разложенном состоянии книга занимает около одного квадратного метра, а в сложенном её размеры составляют 242×289×60 мм. В ней присутствуют пять основных мест действия (замок Хогвартс, одна из его башен, поле для Квидича, деревня и лес) и более 70 известных сцен из фильмов.

Издание отмечает, что обычно такие книги состоят из двух или трех сотен частей, но эта насчитывает около тысячи. Её созданием занимался художник из США.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Samsung Electronics может обойти Xiaomi на рынке Индии. Из последних отчетов стало известно, что южнокорейский производитель сократил отставание от своего конкурента до 3%.

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