Судак, Крым, , 17:43 — REGNUM

На фестивале творческих сообществ «Таврида — Арт» в Крыму пройдет серия кинопоказов и театральных постановок. Об инициативе сообщает пресс-служба мероприятия 16 августа.

Кинопоказ на «Тавриде» Пресс-служба фестиваля «Таврида — АРТ»

Фестиваль творческих сообществ состоится с 20 по 26 августа 2019 года. На площадке арт-проекта «Таврида» покажут главные российские блокбастеры, например, фильм «Движение вверх» и «Балканский рубеж», а 23 августа 2019 года состоится премьерный показ фильма «Дорогой папа». Вместе с киновечерами во время фестиваля ведущие отечественные кинематографисты и актеры встретятся с гостями и поговорят о современном кинобизнесе.

Кинопоказ на «Тавриде» Пресс-служба фестиваля «Таврида — АРТ»

Кроме кино, зрителям представят театральные постановки. Например, 24 августа 2019 года состоится показ совместного проекта Академии Н.С. Михалкова и Государственного театра «Метаморфозы», а 25 августа — МХАТ им. Горького покажет на сцене «Тавриды» свои спектакли «Взломанный» и «Петр и Февронья».

Гости фестиваля также познакомятся с проектом «Русский театр в одном кадре»: панорама, посвященная актерам, режиссерам и драматургам российского театра.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля свободных сообществ состоится выставка регионов России: представители 19 субъектов страны продемонстрируют свои достижения.

Читайте ранее в этом сюжете: Все народы хороши: на «Тавриде» проведут выставку регионов России