Великий Новгород, , 16:53 — REGNUM

Сотрудники Новгородской областной универсальной научной библиотеки отправили в Иркутск 22 коробки с книгами — всего более 450 книг, собранных неравнодушными жителями Великого Новгорода в помощь библиотекам, пострадавшим от летнего паводка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве культуры, «Почта России» бесплатно доставит книги из Великого Новгорода в Иркутскую областную универсальную научную библиотеку им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Это и классическая литература, и современная российская и зарубежная проза, а также книги по краеведению, литература для детей и юношества и многое другое.

В дальнейшем книги распределят в фонды библиотек, нуждающихся в помощи.

По словам заместителя директораНовгородской областной универсальной научной библиотеки Ирины Морозовой, библиотеки Иркутской области получат от новгородцев книги новые или в идеальном состоянии. Это было одним из условий участия в акции. Было много желающих отправить свои старые домашние библиотеки, но организаторы решили им отказать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акцию по сбору книг для затопленных библиотек Забайкалья в Новгородской области объявили в конце июля. От разрушительного наводнения в Иркутской области пострадали девять муниципальных библиотек, при этом в одной их них книжный фонд утрачен полностью.

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