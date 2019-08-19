Артём Дубровский, 19 августа 2019, 00:48 — REGNUM
В Шанхае 15 августа стартовал традиционный чемпионат по Dota 2 — The International. В течение 10 дней лучшие команды со всего мира будут бороться за эгиду чемпионов и постоянно растущий (сумма уже превысила $30 млн и продолжает увеличиваться) призовой фонд, а миллионы болельщиков со всех уголков планеты следить за играми с экранов своих мониторов. Пока внимание игрового сообщества вновь приковано к Dota 2, корреспондент ИА REGNUM составил подборку из пяти MOBA-игр, которые помогут закоренелым «дотерам» взглянуть на игры этого жанра под другим углом.
Традиционно MOBA (дословно: многопользовательская онлайн боевая арена) проекты — продолжение идей Defence of the Ancients (первая DotA). Две команды игроков сражаются друг с другом, управляя уникальными персонажами со своим набором полезных способностей. Главная задача каждой команды — уничтожить центральное здание на базе противника. Чтобы добраться до Трона (так он называется в Dota 2), персонажи игроков должны пробить себе путь по одной из трёх линий, связывающих союзную базу с противоположной. Для достижения всех описанных выше целей и задач геймеры должны уметь правильно использовать сильные и слабые стороны подконтрольных героев, работать в команде и выстраивать эффективное взаимодействия между персонажами.
Исходя из этих критериев, расскажем о проектах, которые могут стать достойной альтернативой Dota 2.
League of Legends
MOBA от американской компании Riot Games изначально позиционировалась как «убийца доты». Спойлер: со своей задачей игра справляется на ура. League of Legends — это самый популярный представитель жанра в мире, а также одна из самых масштабных и успешных киберспортивных дисциплин. Проект регулярно обновляется, обрастает новым контентом и предлагает всё новые и новые возможности для интересного использования персонажей.
Геймплейно Лига (или LoL) максимально похожа на Dota 2, но некоторые небольшие отличия все же есть. Например, в игре нет курьера, поэтому персонажам приходится ходить в магазин пешком. А самих магазинов не три (как в Dota 2), а только один — на союзной базе. Отличаются также графика (более реалистичная в проекте от Valve и яркая «мультяшная» в игре от Riot Games), динамика сражений, а также механика способностей персонажей и призывателя (так называют игрока в LoL).
В остальном же игры являются если не братьями-близнецами, то очень близкими родственниками. Тем не менее сообщество игроков разделилось на два противоборствующих лагеря, поддерживающих только один из проектов.
Heroes of the Storm
HotS — это MOBA-игра от компании Blizzard Entertainment (разработчики игры, на движке которой зародился жанр), на которую стоит обратить внимание более казуальным игрокам. В Heroes of the Storm нет золота и прокачки персонажей за внутриигровые предметы. Соответственно, нет механик добивания крипов (нейтральные воины) и персонального опыта. Вместо этого заработанные игроками очки распределяются между всей командой, делая кооперацию игроков более важной.
Основная цель в «Героях Шторма» та же — уничтожить главное здание противника. Но, помимо этого, у каждой из карт (в HotS их более 8, а не 1 или 2 как в Dota 2 или LoL) есть свои мини-события. Так, на одной из них нужно собирать золотые монеты, чтобы подкупить пирата-призрака и дать залпом из пушек по зданиям врага. На другой — захватить алтари и получить под свой контроль могущественного рыцаря-дракона. Поэтому победы в HotS нельзя достичь одними сражениями и сносом вражеских зданий.
Проект может похвастаться приятной современной графикой, динамичным геймплеем, низким порогом вхождения для новых игроков, а также наличием множества знакомых персонажей из культовых игр Blizzard. Однако компания закрыла киберспортивное направление в Heroes of the Storm, поэтому игру обновляют не так часто, как первые годы после релиза. Тем не менее на количестве активных игроков это никак не сказалось.
Smite
Проект от Hi-Rez Studios решил совершить маленькую революцию в жанре. Разработчики сохранили основную идею и механику MOBA-игр, но сделали из них полноценный экшен от третьего лица. В Smite игроки берут на себя управление персонажами из мифологии разных народов. Ростер бойцов получился внушительным: от громовержца Зевса до индийского бога огня Анги.
Несмотря на непривычное расположение камеры и более динамичный геймплей, Smite — это классическая MOBA. В ней есть возможность создания предметов (правда, более простой, чем в Dota 2 или LoL), несколько линий и миссия по уничтожения главного здания врага. Правда, помимо «классического» режима, в Smite есть более пяти различных вариаций игрового поля. Например, в режиме «Арена» персонажи на мотив Tower Defence-игр не должны дать вражеским воинам добраться до союзной базы.
Игроки и критики очень тепло встретили Smite, что позволило проекту регулярно обрастать новым контентом и становиться масштабнее. В такой любви сообщества нет ничего удивительного — не в каждой онлайн-игре можно взмыть на несколько метров над полем боя и обрушить молот Тора на головы ничего не подозревающих врагов.
Vainglory
Вдохновившись успехами лидеров в MOBA-жанре, разработчики из Super Evil Megacorp решили выпустить свою «убийцу доты» для мобильных устройств. Спустя пять лет после релиза Vainglory портировали и на PC, но проект всё ещё остаётся лидером в мобильном сегменте.
По сравнению со «старшими братьями» в Vainglory чуть более упрощённые игровые механики. Матчи короче, бои динамичнее, а выбор персонажей пока не такой большой. Тем не менее игра заняла уверенную позицию среди мобильных киберспортивных дисциплин и до сих пор радует игроков регулярными обновлениями.
После успехов Vainglory на мобильных устройствах появилось много представителей MOBA-жанра, но проект от Super Evil Megacorp всё ещё стоит особняком по уровню качества и проработки. Да, визуально игра одновременно похожа и на LoL, и на Dota 2 (а события на карте напоминают о HotS), но в контексте мобильной игры это сравнение скорее лестное.
Prime World
Эта игра интересна сразу по двум причинам: во-первых, её разработала российская компания Nival, а во-вторых, она необычным образом сочетает классическую формулу MOBA-игр с элементами стратегии. В Prime World игроки обустраивают собственное королевство: строят здания, нанимают героев, собирают ресурсы. А уже непосредственно в режиме сражения игра переходит в привычный MOBA-вид.
Интересен проект и подбором необычных героев. В Prime World у каждого персонажа есть два подвида — по одному на каждую из игровых фракций. Периодически среди них попадаются интересные классы на русский народный манер: Комбат, Медовар, Егерь и другие. Правда, в каждом втором персонаже Prime World слишком явно угадываются черты героев LoL или Dota 2. Например, Авитор из PW — это почти точная копия Корки из League of Legends с минимальными изменениями.
Проект радует необычным подходом к традиционным аспектам жанра. Изучать мир Prime World и играть на первых порах действительно весело. Однако игра устарела как графически, так и геймплейно — и никаких глобальных изменений со стороны разработчиков пока не предвидится.
Читайте ранее в этом сюжете: «Гигантская борода, которая была злом»: комикс для увязших в зоне комфорта