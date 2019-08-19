19 августа 2019 | Время чтения 6 мин

В Шанхае (Китай) с 15 августа проходит традиционный турнир The International 2019. Пока игроки всего мира вновь следят за Dota 2, корреспондент ИА REGNUM предлагает ознакомиться с пятью MOBA-играми, которые могут стать для неё достойной альтернативой.

Артём Дубровский, , 00:48 — REGNUM

В Шанхае 15 августа стартовал традиционный чемпионат по Dota 2 — The International. В течение 10 дней лучшие команды со всего мира будут бороться за эгиду чемпионов и постоянно растущий (сумма уже превысила $30 млн и продолжает увеличиваться) призовой фонд, а миллионы болельщиков со всех уголков планеты следить за играми с экранов своих мониторов. Пока внимание игрового сообщества вновь приковано к Dota 2, корреспондент ИА REGNUM составил подборку из пяти MOBA-игр, которые помогут закоренелым «дотерам» взглянуть на игры этого жанра под другим углом.

Dota 2 Dota2.com

Традиционно MOBA (дословно: многопользовательская онлайн боевая арена) проекты — продолжение идей Defence of the Ancients (первая DotA). Две команды игроков сражаются друг с другом, управляя уникальными персонажами со своим набором полезных способностей. Главная задача каждой команды — уничтожить центральное здание на базе противника. Чтобы добраться до Трона (так он называется в Dota 2), персонажи игроков должны пробить себе путь по одной из трёх линий, связывающих союзную базу с противоположной. Для достижения всех описанных выше целей и задач геймеры должны уметь правильно использовать сильные и слабые стороны подконтрольных героев, работать в команде и выстраивать эффективное взаимодействия между персонажами.

Исходя из этих критериев, расскажем о проектах, которые могут стать достойной альтернативой Dota 2.

League of Legends Leagueoflegends.com

League of Legends

MOBA от американской компании Riot Games изначально позиционировалась как «убийца доты». Спойлер: со своей задачей игра справляется на ура. League of Legends — это самый популярный представитель жанра в мире, а также одна из самых масштабных и успешных киберспортивных дисциплин. Проект регулярно обновляется, обрастает новым контентом и предлагает всё новые и новые возможности для интересного использования персонажей.

Геймплейно Лига (или LoL) максимально похожа на Dota 2, но некоторые небольшие отличия все же есть. Например, в игре нет курьера, поэтому персонажам приходится ходить в магазин пешком. А самих магазинов не три (как в Dota 2), а только один — на союзной базе. Отличаются также графика (более реалистичная в проекте от Valve и яркая «мультяшная» в игре от Riot Games), динамика сражений, а также механика способностей персонажей и призывателя (так называют игрока в LoL).

В остальном же игры являются если не братьями-близнецами, то очень близкими родственниками. Тем не менее сообщество игроков разделилось на два противоборствующих лагеря, поддерживающих только один из проектов.

Heroes of the Storm Heroesofthestorm.com

Heroes of the Storm

HotS — это MOBA-игра от компании Blizzard Entertainment (разработчики игры, на движке которой зародился жанр), на которую стоит обратить внимание более казуальным игрокам. В Heroes of the Storm нет золота и прокачки персонажей за внутриигровые предметы. Соответственно, нет механик добивания крипов (нейтральные воины) и персонального опыта. Вместо этого заработанные игроками очки распределяются между всей командой, делая кооперацию игроков более важной.

Основная цель в «Героях Шторма» та же — уничтожить главное здание противника. Но, помимо этого, у каждой из карт (в HotS их более 8, а не 1 или 2 как в Dota 2 или LoL) есть свои мини-события. Так, на одной из них нужно собирать золотые монеты, чтобы подкупить пирата-призрака и дать залпом из пушек по зданиям врага. На другой — захватить алтари и получить под свой контроль могущественного рыцаря-дракона. Поэтому победы в HotS нельзя достичь одними сражениями и сносом вражеских зданий.

Проект может похвастаться приятной современной графикой, динамичным геймплеем, низким порогом вхождения для новых игроков, а также наличием множества знакомых персонажей из культовых игр Blizzard. Однако компания закрыла киберспортивное направление в Heroes of the Storm, поэтому игру обновляют не так часто, как первые годы после релиза. Тем не менее на количестве активных игроков это никак не сказалось.

Smite Smitegame.com

Smite

Проект от Hi-Rez Studios решил совершить маленькую революцию в жанре. Разработчики сохранили основную идею и механику MOBA-игр, но сделали из них полноценный экшен от третьего лица. В Smite игроки берут на себя управление персонажами из мифологии разных народов. Ростер бойцов получился внушительным: от громовержца Зевса до индийского бога огня Анги.

Несмотря на непривычное расположение камеры и более динамичный геймплей, Smite — это классическая MOBA. В ней есть возможность создания предметов (правда, более простой, чем в Dota 2 или LoL), несколько линий и миссия по уничтожения главного здания врага. Правда, помимо «классического» режима, в Smite есть более пяти различных вариаций игрового поля. Например, в режиме «Арена» персонажи на мотив Tower Defence-игр не должны дать вражеским воинам добраться до союзной базы.

Игроки и критики очень тепло встретили Smite, что позволило проекту регулярно обрастать новым контентом и становиться масштабнее. В такой любви сообщества нет ничего удивительного — не в каждой онлайн-игре можно взмыть на несколько метров над полем боя и обрушить молот Тора на головы ничего не подозревающих врагов.

Vainglory Vainglorygame.com

Vainglory

Вдохновившись успехами лидеров в MOBA-жанре, разработчики из Super Evil Megacorp решили выпустить свою «убийцу доты» для мобильных устройств. Спустя пять лет после релиза Vainglory портировали и на PC, но проект всё ещё остаётся лидером в мобильном сегменте.

По сравнению со «старшими братьями» в Vainglory чуть более упрощённые игровые механики. Матчи короче, бои динамичнее, а выбор персонажей пока не такой большой. Тем не менее игра заняла уверенную позицию среди мобильных киберспортивных дисциплин и до сих пор радует игроков регулярными обновлениями.

После успехов Vainglory на мобильных устройствах появилось много представителей MOBA-жанра, но проект от Super Evil Megacorp всё ещё стоит особняком по уровню качества и проработки. Да, визуально игра одновременно похожа и на LoL, и на Dota 2 (а события на карте напоминают о HotS), но в контексте мобильной игры это сравнение скорее лестное.

Prime World Playpw.com

Prime World

Эта игра интересна сразу по двум причинам: во-первых, её разработала российская компания Nival, а во-вторых, она необычным образом сочетает классическую формулу MOBA-игр с элементами стратегии. В Prime World игроки обустраивают собственное королевство: строят здания, нанимают героев, собирают ресурсы. А уже непосредственно в режиме сражения игра переходит в привычный MOBA-вид.

Интересен проект и подбором необычных героев. В Prime World у каждого персонажа есть два подвида — по одному на каждую из игровых фракций. Периодически среди них попадаются интересные классы на русский народный манер: Комбат, Медовар, Егерь и другие. Правда, в каждом втором персонаже Prime World слишком явно угадываются черты героев LoL или Dota 2. Например, Авитор из PW — это почти точная копия Корки из League of Legends с минимальными изменениями.

Проект радует необычным подходом к традиционным аспектам жанра. Изучать мир Prime World и играть на первых порах действительно весело. Однако игра устарела как графически, так и геймплейно — и никаких глобальных изменений со стороны разработчиков пока не предвидится.

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