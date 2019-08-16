Псков, , 16:37 — REGNUM

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина 17 августа открывается 114-й театральный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в театре, открытие сезона приурочено к 220-летию Александра Пушкина.

Сезон откроется спектаклем «Пиковая дама» режиссера Юрия Печенежского.

«И хотя спектакль идёт в театре не первый год, он уже стал легендарным и доставляет неизменное удовольствие публике. В немалой степени тем, что главную роль графини Анны Федотовны в спектакле блистательно, наравне со своими молодыми коллегами, исполняет старейшая актриса театра, заслуженная артистка России Мирра Александровна Горская, которая 10 июня отметила свое 92-летие», — рассказали в театре. Роль Германа исполнит молодой актёр труппы Лев Орешкин.

В новом сезоне на сцене Псковского театра драмы покажут спектакль петербургского режиссёра Семёна Серзина по пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Режиссёр Елизавета Бондарь работает над новогодним спектаклем «Алиса в стране чудес», который, как мы надеемся, пополнит репертуар нашего театра в дальнейшем. Режиссёр Петр Шерешевский поставит спектакль «Двенадцать стульев» — премьера запланирована на март.

Напомним, новым главным режиссёром Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина назначен Сергей Чехов.

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