Канберра, , 17:21 — REGNUM

Актер Луди Линь («Черное зеркало») может исполнить роль Лю Кана в экранизации видеоигры Mortal Combat. О переговорах с актером сообщает издание Variety 16 августа.

Сюжет будущего фильма пока неизвестен. Лю Кан — персонаж серии видеоигр Mortal Combat. В экранизации игры 1995 года Лю Кан был главным героем истории: его выбрали как представителя Земли для участия в боевом турнире. Боец побеждает в серии схваток и освобождает души, плененные злодеем.

Mortal Combat — серия игр в жанре «файтинг» (где ключевая механика игры — бой между двумя персонажами). Первая игра франшизы была выпущена в 1992 году: производство линейки еще не прекращено.

Неизвестно, будет ли грядущий фильм Mortal Combat повторять сюжет оригинальной картины. Новинка выйдет в 2021 году. Недавно сценарист проекта Грег Руссо признался, что в видеоигре его любимым персонажем была Китана.

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