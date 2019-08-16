Вашингтон, , 16:06 — REGNUM

В сеть выложили интересный видеоролик, доказывающий, что будущий фильм-мюзикл «Кошки» режиссера Тома Хупера на самом деле является самым настоящим хоррором «от Стивена Кинга». Видео было опубликовано 15 августа на сайте журнала Entertainment Weekly.

Интересно отметить, что сам мастер ужасов опубликовал ролик на своей Twitter-странице. Писатель пошутил, что он не получил причитающееся ему вознаграждение.

https://twitter.com/StephenKing/status/1162101920108077056

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Напомним, первый трейлер фильма «Кошки» кинокомпания Universal Pictures опубликовала 18 июля 2019 года. В основу картины лег известный одноименный мюзикл британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. В ней снялись такие знаменитости, как Тейлор Свифт,Идрис Эльба,Джеймс Корден,Ребел Уилсон,Джуди Денч,Иэн Маккеллен и другие.

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