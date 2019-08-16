Судак, Крым, , 17:00 — REGNUM

На фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ» проведут выставку регионов России. Мероприятие смогут посетить 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба мероприятия 16 августа.

На выставке с 23 по 25 августа 2019 года гости фестиваля смогут совершить путешествие по виртуальной 3D-модели страны, а также принять участие в творческих мастер-классах. Представители 19 субъектов России продемонстрируют свои арт-объекты. Например, в Белгородской области предложат участникам фестиваля порисовать, на стенде Ленинградской области пройдут театрализованные представления и уроки хореографии и вокала, представители Курской области покажут, какие звуки населяют их регион.

Деревянные инсталляции, граффити, фотозоны, интерактивные викторины, концертные выступления — каждый из представленных на фестивале регионов постарается продемонстрировать свои лучшие качества и достопримечательности.

Руководитель арт-проекта «Таврида» Сергей Першин поясняет, что «выставка регионов» на «Тавриде» — это продолжение народной смены форума, которая проходит в 2019 году во второй раз. Першин считает, что в такой многонациональной стране, как Россия, невозможно не замечать аутентичные особенности народов, поэтому на «Тавриде» не могли пройти мимо этой темы.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» пройдет в Крыму с 20 по 26 августа 2019 года. Ранее стало известно, что в рамках события состоится также литературный фестиваль.

Читайте ранее в этом сюжете: Книги и море: на «Тавриде» проведут литературный фестиваль