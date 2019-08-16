Лос-Анджелес, США, , 15:00 — REGNUM

Сумма кассовых сборов анимационной картины «История игрушек 4» достигла отметки $1 млрд через два месяца после начала показов. Об этом 15 августа сообщил журнал Entertainment Weekly.

Стоит отметить, что это уже пятая картина Disney, которая в 2019 году преодолела эту отметку, ей предшествовали «Аладдин», «Король Лев», «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Кроме того, «История игрушек 4» стала четвертым фильмом студии Pixar, который собрал в прокате больше $1 млрд.

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Напомним, четвертая часть «Истории игрушек» вышла в прокат 20 июня 2019 года. Бюджет картины составил $200 млн. самый первый фильм франшизы был показан в кинотеатрах в ноябре 1995 года.

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