Новосибирск, , 14:58 — REGNUM

В Новосибирске снесут здание Дома культуры им. Клары Цеткин. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Старейший ДК на левом берегу реки Обь в Новосибирске находится внутри жилого квартала на улице Котовского, 19.

Как пишут «НГС Новости» со ссылкой на градоначальника, здание аварийное и восстановить его невозможно, в том числе из-за его расположения.

Однако, фундамент здания будет оставлен. И при возможности ДК можно будет построить заново. Ранее сообщалось, что на реконструкцию ДК необходимо около 450 млн рублей.

Здание Дома культуры им. Клары Цеткин построено в 1931—1933 годах.