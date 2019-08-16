Вашингтон, , 14:42 — REGNUM

Сегодня, 16 августа известная певица из США Мадонна отмечает свой день рождения. Поп-дива родилась в 1958 году в одном из городов штата Мичиган.

Далеко не все знают, что отец певицы Сильвио Энтони Чикконе, являвшийся специалистом в области оптики, в итоге занял должность ведущего инженера-конструктора компании конструкторского бюро Chrysler/GM, ведущего разработки в области обороны. Его третья дочь была названа в честь матери, отсюда её полное имя — Мадонна Луиза Чиконе.

Мадонна достаточно рано начала пробовать себя в шоу-бизнесе, много работала, рисковала, однако взлет её популярности пришелся на 1984 год, когда певица выпустила песню Lucky Star. Эта композиция стала первым хитом Мадонны, попавшем в топ-4 чарта Billboard Hot 100 (она заняла четвертое место).

В сентябре 1984 года во время церемонии награждения MTV Video Music Awards Мадонна исполнила песню Like a Virgin. Она буквально шокировала зрителей тем, что во время её исполнения стала буквально кататься по сцене в подвенечном платье. Интересно отметить, что это произошло из-за нелепой случайности — певица сломала каблук, но решила не прерывать выступление, а сымпровизировать.

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В последующие годы Мадонна укрепила свой скандальный успех, выпустив пластинки «Like a Prayer», True Blue и «Erotica». В июне 2019 года мадонна выпустила свой 17-й по счету студийный альбом «Madame X».

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