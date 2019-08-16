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В четвертом квартале 2019 года компания Mail.Ru Group запустит игровую платформу MY. GAMES Store. Об этом 16 августа сообщил портал GamesIndustry.

В онлайн-магазине будут представлены как платные, так и бесплатные игры, а также различные игровые сервисы. Пока известно только, что в нем появятся проекты Conquerer's Blade и Warface. Отмечается, что модель взаимодействия с разработчиками будет такой же, как у Steam: 70% выручки будет поступать разработчикам, а 30% — магазину.

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Напомним, в мае 2019 года Mail.ru Group объединила все свои игровые проекты в рамках бренда MY.GAMES. Тогда компания сообщила, что под этим названием будет работать 11 студий.

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