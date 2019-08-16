Вашингтон, , 13:46 — REGNUM

На краудфандинговой платформе Kickstarter началась кампания по предзаказу второй части кооперативного настольного симулятора ограбления банка Burgle Bros. Описание нового проекта геймдизайнеря Тима Фауэрса (Paperback) было опубликовано на сайте платформы 15 августа.

В новой игре Burgle Bros 2: The Casino Capers игрокам предстоит объединиться, чтобы ограбить ряд городских казино. В команде может быть от 1 до 4 человек, а партия рассчитана на один час. Игровое поле представляет собой двухуровневую конструкцию, на которой раскладываются карточки с локациями. Игроки перебираются по полю и вскрывают сейфы и двери, чтобы добраться до добычи. У каждого за ход есть по четыре действия, после чего передвигается фишка охранника, который должен поймать игроков.

Это продолжение игры Burgle Bros, которая была выпущена с помощью Kickstarter в 2015 году. Ее также адаптировали под мобильное приложение.

В мае 2019 года на потоковой платформе Kickstarter запустили кампанию по сбору средств для выпуска видеоигры — симулятора подводной лодки.

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