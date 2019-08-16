Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM

Новая трилогия франшизы «Звездные войны» не будет похожа на предыдущие. Режиссер проекта Райан Джонсон рассказал о своей работе над ним изданию Observer 15 августа.

Джонсон не раскрывал подробности сюжета, но отметил, что новая трилогия «Звездных войн» будет значительно отличаться от предыдущих. Рассказывая о своей работе в LucasFilm, режиссер упомянул, что самое сложное — придумать, что будут делать новые герои, еще не знакомые публике, и сделать их историю интересной для зрителя.

Джонсон также добавил, что ему нравится работать с концепцией «открытого неба», которая считается ключевым для всей франшизы.

Сроки выхода новой франшизы по «Звездным войнам» еще неизвестны. В декабре 2019 года на экраны выйдет девятый эпизод франшизы «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

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