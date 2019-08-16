Винтертур, , 12:18 — REGNUM

В одном из старых зданий швейцарского города Винтертур были найдены эскизы, которые Антуан де Сент-Экзюпери набросал для своей сказки «Маленький принц». Об этом 15 августа сообщило издание Der Landbote.

Папку с эскизами, в которой также было обнаружено любовное письмо писателя к жене, около 30 лет назад приобрел один коллекционер. Эксперт в области истории искусства Элизабет Гроссманн отметила, что рисунки находятся в «удивительно хорошем состоянии». Они были выполнены на толстой бумаге, использовавшейся авиапочтой, при помощи туши и акварели.

Экзюпери нарисовал удава, проглотившего слона, самого Маленького принца и Лиса. К сожалению, рисунки не датированы, однако эксперты пришли к выводу, что они являются промежуточными набросками и отличаются от тех, которые попали в книгу.

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Напомним, Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал «Маленького принца» в 1943 году. Эта аллегорическая повесть-сказка является самым известным произведением писателя, профессионального лётчика и корреспондента.

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