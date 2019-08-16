Сан-Франциско, США, , 11:54 — REGNUM

В мобильной игре Pokemon Go состоится водный фестиваль. Анонс игрового события был опубликован на сайте франшизы 15 августа.

Событие начнется 23 августа 2019 года и продлится неделю — до 30 августа 2019 года. За это время игрокам будут чаще попадаться водные покемоны (особенно Magikarp, Wooper и Wailmer), а также покемоны водного типа будут чаще вылупляться из яиц или становиться трофеями в рейдах. Возрастет вероятность появления особых «блестящих» покемонов: особенно вблизи водоемов.

Три известных покемона (связанные в видеоиграх франшизы с озерами) появятся 28 августа 2019 года с 18:00: в течение часа их можно будет попытаться поймать.

Ранее Pokemon Go ввели новую игровую возможность: битвы с командой R (в аниме, манге и видеоиграх о покемонах представители команды R были сюжетными антагонистами).

Читайте также: Команда R на стороне зла: злодейская кампания в Pokemon Go провалилась

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки Apex Legends «сломали» новый соло-режим: они всё ещё играют группами