Калининград, , 11:33 — REGNUM

16 августа в Калининграде открывается VII Российский фестиваль короткометражного кино «Короче». За победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» будут бороться 37 фильмов, примечательно, что львиная доля — 35 работ — это премьеры. Определять лауреатов будет авторитетное жюри в составе продюсера Игоря Толстунов (председатель), исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева, писателя и, сценариста Александра Цыпкина, режиссера Петра Буслова, актеров Павла Деревянко и Виктории Исаковой.

Откроет фестиваль 16 августа показ фильмов короткого метра — победителей шести предыдущих смотров.

Масштабной и интересной по традиции станет внеконкурсная программа. Так в «Короче. Звезды» зритель сможет увидеть режиссерские работы популярных актеров и актрис — Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Сергея Батаева.

Также целый ряд неординарных работ будут представлены в программах «Короче. Карьера», «Короче. Лав», «Делай короче».

Новинкой фестиваля станет проведение известным режиссером и продюсером Федором Бондарчуком вступительных экзаменов в основанную им Школу кино и телевидения «Индустрия».