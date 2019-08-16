Лос-Анджелес, США, , 11:33 — REGNUM

Издательство Marvel Comics выпустило трейлер новой серии комиксов о Человеке-пауке от сценариста Дж.Дж. Абрамса. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment 15 августа.

В новых выпусках появится злодей по прозвищу «Труп» (Cadaverous). Исполнительный редактор серии Ник Лоу рассказал, что Труп будет страшнее, чем другие враги Человека-паука, например, Зеленый гоблин или Веном. При этом у злодея будет своя армия помощников-«миньонов», которые станут регулярно мешать Человеку-пауку.

Интересно, что Дж.Дж. Абрамс работал над комиксом вместе со своим сыном Генри. Идея истории появилась еще десять лет назад. Сейчас иллюстрациями занимается художница Сара Пичелли и колорист Дэйв Стюарт.

О выпуске линейки комиксов стало известно в середине июня 2019 года, когда Marvel публиковали серию загадочных постов с цифрами, стилизованными под паутину.

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