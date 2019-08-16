Москва, 16 августа 2019, 10:58 — REGNUM
В Большом амфитеатре в парке «Зарядье» прошел сеанс одновременного рисования на керамических тарелках. Его официально утвердило агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Достигнут такой выдающийся результат был в Большом амфитеатре в парке «Зарядье» в Москве. В творческой акции приняли участие 537 художников. Все они старались по мере художественного таланта создать картину, изображающую памятники столицы. Само действо вошло в программу проекта «Московское долголетие».
Масштабное же рисование прошло в рамках выставки работ современных художников и участников проекта «Выставки Клавдии Семеновны». Руководил процессом художник Миша Most.