Сан-Франциско, США, , 10:49 — REGNUM

Актер Юэн МакГрегор может вернуться к роли джедая Оби-Вана Кеноби в одноименном сериале на платформе Disney+. Актер ведет переговоры об участии в проекте, сообщил портал Deadline 15 августа.

48-летний МакГрегор хочет исполнить роль Оби-Вана Кеноби в сериале, посвященном жизни этого персонажа. Раньше Disney планировал снять полнометражный фильм об Оби-Ване, однако с планами открыть потоковую платформу Disney+ проект с киноэкранов переехал на телевизионные. Пока что неизвестны ни сюжет будущего шоу, ни состав съемочной группы.

Юэн МакГрегор исполнял роль наставника-джедая Оби-Вана Кеноби с первого по третий эпизод кинофраншизы «Звездные войны» (1999−2005).

Ранее стало известно, что на потоковой платформе Disney+ будет выпущен телесериал «Мандалорец»: действия шоу развернутся между падением Галактической империи и становлением Первого Ордена. Уже появляются первые эскизы будущих героев.

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