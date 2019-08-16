Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM

В Приморском районе Санкт-Петербурга установили скульптуру в честь выдающейся советской актрисы Фаины Раневской. Камерная композиция, изображающая сидящую на скамейке Раневскую, установлена в новом сквере между проспектом Сизова и Парашютной улицей, сообщает портал Фонтанека.ру. «Все сбудется, стоит только расхотеть», — гласит надпись на каменном постаменте. Автор монумента — скульптор Семен Жохов.

Официальное открытие памятника намечено на 1 сентября.