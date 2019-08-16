Лос-Анджелес, США, , 10:37 — REGNUM

В игре Marvel Avengers будет присутствовать атмосфера «неблагополучной семьи». Об этом директор игровой студии-разработчика Crystal Dynamics Шон Эскейг сообщил изданию ComicBook 15 августа.

Эскейг пояснил, что разработчики хотели показать, что даже когда игроки приходят к аморальным решениям и поступкам, персонажи все равно используют свои способности на 100% для спасения мира. Руководитель студии также добавил, что этот посыл постоянно присутствует в фильмах и комиксах Marvel.

Также, по словам создателей игры, геймеры будут выстраивать структуру поединка вокруг себя, а не оказываться в уже заготовленной боевой ситуации. Это позволит чаще самостоятельно принимать решения и сделает игру разнообразнее.

В июне 2019 года стало известно, что японский издатель компьютерных игр Square Enix выпустит игру про супергероев Мстителей из комикс-вселенной Marvel.

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