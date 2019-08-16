Южно-Сахалинск, , 09:50 — REGNUM

На Сахалине пройдёт первый кинофестиваль о проблемах подростков. Фестиваль подросткового кино «Игра света» откроется в столице островного региона сегодня, 16 августа, и продлится до 19 августа. Молодые режиссёры представят работы о проблемах взросления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Режиссёрами выступают подростки не старше 17 лет. Они представили на конкурс 79 работ. Среди участников — молодёжь России, Хорватии, Великобритании, Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на Сахалине прошёл второй по счёту кинофестиваль «Утро Родины». Это единственный в России фестиваль отечественного телевизионного кино.