Популярная австралийская писательница, автор детских книг Элисон Лестер стала победителем литературного конкурса Book of the Year Awards в номинации «раннее детство». Об этом сообщает Associated Press.

За Лестер было отдано большинство голосов Совета по детской книге Австралии (CBCA), объявившем о своем решении в Мельбурне, в пятницу, 16 августа. Отмечается, что в книге Лестер «Tricky Bad Day» («Каверзный плохой день») много юмора, хотя речь идет о детях, имеющих проблемы со здоровьем, в то время как другие авторы повествовали о культе потребления и окружающей среде (Michael Speechley), о тяжелом положении беженцев (Armin Greder) и примирении (Coral Vass).

«Авторы, получившие в этом году награды, раскрывают эти темы не сконфуженно, но с состраданием и чуткостью через яркие персонажи, убедительные сюжетные линии и, в случае иллюстрированных книг, через потрясающие иллюстрации…», — сказала председатель CBCA Марго Хиллель.

Премии лучшим авторам будут вручены на открытии книжной недели CBCA, проходящей с 17 по 23 августа в Мельбурне.