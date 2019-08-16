Москва, , 08:52 — REGNUM

Министерство культуры РФ утвердило список фильмов режиссеров-дебютантов, которые получат в 2019 году от государства поддержку в виде выделения средств на производство. Список был опубликован 15 августа на сайте ведомства.

В список вошли такие фильмы, как «Дунай» (Любовь Мульменко), «Земун» (Эдуард Жолнин), «Способ любви» (Тамара Дондурей), «Человек из Подольска» (Семен Серзин) и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минкульта. В список рекомендованного резерва фильмов режиссеров-дебютантов вошло 17 картин.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в бюджет Украины вернули всего 4% средств, которые были выделены на поддержку производства фильмов. Из 80 картин, получивших субсидии, окупиться удалось лишь одной.

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