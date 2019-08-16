Ташкент, , 07:55 — REGNUM

Правительство Узбекистана намерено компенсировать до 20% затрат на производство фильмов на территории республики. Об этом 16 августа сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на указ президента «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Узбекистане».

Согласно документу, средства будут компенсироваться из бюджета при выполнении кинокомпаниями определенных условий. Подобными мерами власти республики планируют привлечь в Узбекистан кинопродюсеров, а также увеличить поток туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, указ президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма» предполагает финансирование ресторанов, специализирующихся на зарубежной кухне. Сумма поддержки одного проекта составит 10 млн сумов ($1148).

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