Калуга, , 18:36 — REGNUM

Представитель калужского «Дома творчества и кино» Центральный» Вадим Востриков стал обладателем диплома всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования — 2019» в номинации «За сохранение традиций народного искусства». Калужанин представил на конкурс игрушку «Лиса с петухом». Об этом 15 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Калужанин Вадим Востриков стал обладателем диплома всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования — 2019».

Admoblkaluga.ru

Участие в конкурсе приняли молодые мастера и художники народных промыслов, преподаватели и студенты специализированных учебных заведений из 35 регионов России. Конкурс состоялся в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова.

Организатором всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования — 2019» выступила Ассоциация «Народные художественные промыслы России».