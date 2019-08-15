Юрмала, Латвия, , 18:26 — REGNUM

Максим Галкин выложил в сеть видео, в котором показано, как его дочь Лиза и сын Гарри комментируют урожай поганок на поляне рядом c виллой, где сейчас отдыхает семья. Ролик был опубликован в stories телеведущего соцсети Instagram.

Дети очень удивились наличию такого большого числа поганок. Лизу так сильно это впечатлило, что в конце видео она начала прыгать и напевать «Поганочки, поганки!».

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Напомним, сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева отдыхают в Юрмале. Ранее певица выложила в сеть видео, в котором было показано, как она вместе отдыхает с Лаймой Вайкуле.

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