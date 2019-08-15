Рязань, , 17:59 — REGNUM

В Рязань на Международный форум древних городов приехали делегации из более чем 30 стран мира. Город превратили в большую фестивальную площадку с посольствами, театральными сценами под открытым небом, мастер-классами и дискуссионными площадками. Фестиваль проводится по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Министерства культуры России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На площадках фестиваля обсуждают лучшие мировые практики сохранения и преумножения древней и современной культуры, архитектуры и уникальных особенностей городов с древней историей. Мероприятия форума содержат деловую и культурную программы. В рамках конференций говорят о развитии современного градостоительства в соседстве с прошлыми постройками, разбирают проблемы воспитания подрастающего поколения в духе бережного отношения к культурному наследию, исторической памяти.

Форум проходит в Год театра в России, поэтому большая часть культурной программы посвящена этому виду искусства.