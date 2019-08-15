Тамбов, , 17:51 — REGNUM

В Тамбовской области в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» планируется создать дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что для увеличения количества мест в детских садах необходимо использовать весь комплекс возможностей, поэтому по его поручению в регионе создаются разные возможности получения дошкольного образования — как в государственных, так и в частных организациях. В рамках национального проекта «Демография» с 2020 года предполагается создать не менее 86 дополнительных групп дошкольного образования за счет средств субсидии из федерального бюджета.

«Из федерального бюджета будут выделяться средства на создание развивающей среды в дошкольной группе: закупку игрового оборудования, обустройство развивающих зон. Речь идет о суммах, которые сопоставимы с финансированием на оснащение государственных и муниципальных детских садов. Это очень существенная поддержка», — сказала начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

В профильном управлении был проведен «круглый стол» с представителями негосударственного сектора дошкольного образования, индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере. Последние идею поддержали, подчеркнув готовность участия в проекте.

Такие группы позволят решить задачи доступности дошкольного образования как в густонаселенных городских микрорайонах, так и в отдаленных населенных пунктах, где строительство детских садов нецелесообразно. Группы могут быть открыты представителями негосударственного сектора, зарегистрированными в любых организационно-правовых формах. В группах необходимо создать не менее двух мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в соответствии с требованиями СанПиН. Комплектование детей в группы будет осуществляться из электронной очереди. Потенциальные кандидаты на открытие групп получат федеральную поддержку в расчете 123 тысяч рублей на оснащение одного дошкольного места.

Для реализации масштабной задачи по поддержке и развитию негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в Тамбовской области создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по взаимодействию с органами местного самоуправления, негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, федеральными органами, которые принимают решение по лицензированию учреждений.

«Люди, которые берут на себя ответственность об открытии такой группы, должны быть профессионально подготовлены», — отметила Татьяна Котельникова.

За организационной, методической, технической и консультативной поддержкой негосударственные организации и индивидуальные предприниматели могут обратиться в ресурсный центр по реализации механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, в том числе по обучению специалистов органов местного самоуправления и заинтересованных граждан, желающих открыть дошкольную группу. Он создан на базе Центра развития ребенка — детского сада «Возрождение», расположенного в городе Тамбове. Это первый опыт создания подобной структуры в Тамбовской области.

«Центр будет заниматься подготовкой и отбором кадров, реализацией программ, мониторингом эффективности расходования средств», — уточнила Татьяна Котельникова.

По ее словам, главная цель преобразований — сделать дошкольное образование в негосударственном секторе конкурентоспособным, отвечающим требованиям государственного стандарта, решить проблему нехватки мест для детей в возрасте до трех лет.