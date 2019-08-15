Тверь, , 17:45 — REGNUM

VI Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов, теле‑ и радиопрограмм «Человек и вера» состоится в Твери 21−24 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Организаторами форума выступили Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), ГТРК «Тверь», правительство Тверской области.

Фестиваль «Человек и вера» пройдёт в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества. Журналисты формируют сегодняшние тренды, поднимают социально-значимые вопросы, участвуют в продвижении и реализации общественных инициатив», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В числе участников — около 200 представителей СМИ из более чем 40 регионов РФ: в Тверь съедутся журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Ярославля, Пскова, Белгорода, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ставрополя и многих других городов России. В числе участников — и представители Твери.

Фестиваль «Человек и вера» в этом году состоится в рамках тверского медиафорума — на одной площадке с XXII фестивалем региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей», который также состоится в Твери 23 — 24 августа. Фестиваль «Территория хороших новостей» проводится правительством Тверской области при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Международной академии телевидения и радио и Общественного телевидения России.

В рамках фестивалей запланирована насыщенная программа — мастер-классы от ведущих журналистов страны, дискуссионная площадка, на которой теле‑ и радиожурналисты обменяются опытом реализации медиапроектов, экскурсионная программа по известному туристическому маршруту «Государева дорога». Также состоятся церемонии награждения победителей творческого конкурса фестивалей. Помимо профессиональных номинаций будут вручены специальный приз губернатора Тверской области «С верой в Россию» и гран-при фестиваля.

Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера» впервые прошел в Тобольске в 2014 году. В 2015, 2016 и 2017 годах форум проводился в Казани, Вологде, Пскове, в 2018 году — вновь в Тобольске.