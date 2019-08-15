Калуга, , 17:37 — REGNUM

Областной фестиваль «Калуга ремесленная» пройдет 17 августа 2019 года в Центральном парке культуры и отдыха Калуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском досуговом центре «Дом мастеров», выступившем организатором мероприятия.

В 2019 году фестивалю «Калуга ремесленная» присвоено имя Владимира Никаноровича Ракова, которого не стало в апреле 2019 года. Основатель калужского «Дома мастеров» и ансамбля народной песни «Калужская тальянка» большую часть жизни посвятил изучению и сохранению народных промыслов Калужского края. В программе фестиваля — выставка-ярмарка изделий калужских ремесленников, работа «Школы мастеров», проведение детских мастер-классов, театрализованное представление «Мир хлудневской игрушки» с участием народных мастеров и зрителей, концертные выступления.

В рамках праздника ремесленников будут также организованы фотозоны, музей под открытым небом. С участием гостей фестиваля состоится подведение итогов конкурсов: «Калужский сувенир» — среди народных мастеров и «Ремесло» — среди детей и молодежи до 18 лет на лучший рисунок на тему фестиваля. Победители конкурсов будут награждены дипломами и сувенирами.