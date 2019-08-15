Вашингтон, , 17:35 — REGNUM

Автосимулятор Forza Motorsport 6 15 сентября 2019 года исчезнет из каталога Xbox Live Marketplace. Об этом 15 августа сообщил портал XboxAchievements.

Отмечается, что игра и все её дополнения более не будут доступны для покупки. Точно неизвестно, почему Xbox приняла решение прекратить продажи автосимулятора. Эксперты высказывают предположение, что это может быть связано с вопросами авторского права.

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Напомним, релиз Forza Motorsport 6 состоялся 15 сентября 2015 года. Таким образом, жизненный цикл игры составил ровно четыре года. Её разработкой занималась студия Turn 10.

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