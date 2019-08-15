Москва, , 17:04 — REGNUM

Рэп-исполнительница Азилия Бэнкс решила выложить стразами на футболке слово «чурка», которое выучила во время визита в Москву. Фото своей работы она выложила 15 августа на странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1LmXWzA0SZ/

Певица считает слово «воодушевляющим», и не против, чтобы её так окликнули:

«Во время последнего визита в Москву я узнала новое для себя слово — чурка. Мне это слово показалось очень воодушевляющим. Представила, если меня вдруг кто-то окликнет «чурка», сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. Что-то похожее на слово «чика!» — красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня», — написала Бэнкс на странице на русском языке.

За три часа запись собрала более 8 тыс. лайков. Многие комментарии под ней оставлены на русском языке.