Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM

Издательство «Лавка игр» выпустит в России настольную игру «Лондон». Проект был номинирован в категории «лучшая карточная игра 2017 года» на премию Golden Geek, сообщает компания в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» 15 августа.

В игре «Лондон» участникам предстоит выступить в роли архитекторов и заново отстроить столицу Великобритании после масштабного пожара. В партии принимают участие от 2 до 4 человек, а длится она в среднем полтора часа. За успешные кампании по восстановлению города игроки получают очки престижа: кто станет самым влиятельным в столице, тот и победит.

Автор игры — Мартин Уоллес, известный благодаря экономической стратегии «Брасс». На портале BoardGameGeek «Лондон» имеет оценку 7,7 баллов из 10.

Ранее «Лавка игр» анонсировала выпуск настольной игры Джейми Стегмайера («Виноделие») Tapestry, в которой необходимо развивать собственную цивилизацию.

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