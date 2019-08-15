Лос-Анджелес, США, , 15:56 — REGNUM

Режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили, что если бы Люди Икс появились в кинокомиксе «Мстители: Война бесконечности», то Росомаха был бы единственным, кому бы удалось избежать «щелчка» Таноса. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

Стоит отметить, что Джо Руссо дал очень простое объяснение своему желанию: он очень бы хотел увидеть, как Росомаха, имеющий «жесткую мотивацию» выступил бы против Таноса.

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Напомним, благодаря объединению компаний Fox и Disney, которое произошло в марте 2019 года, студия Marvel получила возможность ввести героев Людей Икс в свою расширенную киновселенную. Ожидается, что студия раскроет информацию об этом на предстоящей выставке D23 фан-клуба Disney.

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